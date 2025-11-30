Новая «таблетка от старости» для собак: как она продлевает жизнь питомцам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Средство может стать доступным уже к 2026 году.

В США представили препарат LOY-002, который способен продлить жизнь пожилым собакам и снизить риск возрастных заболеваний. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Средство получило предварительную поддержку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и может стать доступным владельцам питомцев уже к 2026 году. Разработкой занимается компания Loyal, специализирующаяся на ветеринарной медицине и изучении биологических механизмов старения.

Препарат ориентирован на собак средних и крупных пород старше десяти лет. Как отмечает AP, именно такие животные стареют быстрее из-за высокого уровня гормонов роста в юном возрасте. Один из ключевых факторов — ИФР-1, необходимый щенкам для развития, но ускоряющий старение у взрослых животных. У мелких пород этот показатель значительно ниже, что частично объясняет их более долгую жизнь. LOY-002 создан с учетом этого различия и должен помочь организму крупных собак функционировать так же стабильно, как у миниатюрных пород, замедляя возрастные процессы.

В компании подчеркивают, что речь не идет о средстве, которое способно остановить старение или вернуть организм «в прошлое». Однако препарат может позволить питомцам переживать старость мягче и комфортнее. Производитель рассчитывает завершить все нормативные процедуры, необходимые FDA, в ближайшее время, чтобы вывести средство на рынок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.