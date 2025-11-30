Почему женщины совершают убийства: исследователи объяснили скрытые причины

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперты отмечают, что многие случаи связаны с отчаянием и длительным стрессом.

Во всем мире женщины совершают насильственные преступления значительно реже мужчин. Но когда это происходит, нередко жертвой становится партнер или родственник. Исследователи связывают такие случаи с долгими годами унижений и жестокости, от которых женщины пытаются защититься. Об этом пишет The Guardian.

По данным международных организаций, большинство женщин, оказавшихся в камерах смертников, были осуждены за убийства, совершенные в условиях домашнего насилия. Это подтверждают юристы и правозащитники, изучавшие десятки подобных дел в разных странах.

Похожие друг на друга истории

Клинический профессор Сандра Бэбкок, изучавшая около семидесяти дел женщин, приговоренных к смертной казни в США, Танзании и Малави, отмечает общую черту — почти всегда расправе предшествовала жестокость со стороны мужа или партнера. Эксперт подчеркивает, что не знает ни одного случая, где бы не было смягчающих обстоятельств, связанных с многолетними издевательствами.

Похожую картину приводит иранский адвокат Хоссейн Раеси. Он защищал пятнадцать женщин, осужденных за убийство мужей. Практически каждая пережила принудительный или ранний брак и систематическое насилие. Несколько из них совершили преступление в подростковом возрасте.

Одна из таких историй — рассказ женщины под именем Зарбиби. В шестнадцать лет она убила мужа, который избивал и насиловал ее с момента свадьбы. В своих записях она признавалась, что впервые почувствовала облегчение после того, как тот перестал угрожать ее жизни.

Почему женщины остаются без защиты

Правозащитники отмечают, что многие страны не учитывают факты домашнего насилия при вынесении приговоров. Женщины сталкиваются с юристами, не готовыми работать с травмированными людьми, и судьями, которые опираются на патриархальные нормы.

Юрист Гарриет Вистрих подчеркивает, что многие женщины, совершившие убийство после лет издевательств, не получают справедливой оценки обстоятельств дела. По ее словам, симптомы травмы, отсутствие памяти и состояние постоянного страха часто воспринимаются судами как неубедительные объяснения.

Исследование Penal Reform International подтверждает: уголовные системы разных стран в большинстве случаев игнорируют прошлое насилия и не имеют механизмов для учета психического состояния женщин, переживших жестокость.

Когда суды все же учитывают прошлое

Несмотря на трудности, есть случаи, когда суды принимают во внимание историю издевательств.

В Великобритании дело Салли Чаллен стало прецедентом: после трех десятилетий насилия она убила мужа, а позже суд признал влияние «принудительного контроля» и снизил квалификацию преступления.

В Белизе адвокаты добились освобождения Лаверн Лонгсворт, доказав, что на момент совершения убийства она находилась в состоянии тяжелой посттравматической реакции.

В Кении суд признал, что Трупена Асвани действовала, защищая себя и своего ребенка после многих лет издевательств. Она получила минимальный срок — один день тюрьмы.

Что мешает переменам

Правозащитные организации отмечают, что системный прогресс идет очень медленно. Женщины часто не знают, что история насилия может стать важной частью защиты. Кроме того, отсутствуют крупные международные исследования, показывающие связь между жестоким обращением и преступлениями, совершаемыми в ответ.

Юрист Аннали Бускарино призывает создать международные нормы, которые обяжут страны учитывать опыт домашнего насилия как смягчающий фактор. Она предлагает внедрить рекомендации ООН и изменить подходы к самообороне.

Сандра Бэбкок считает, что женщины в тюрьмах остаются «невидимой группой», интерес к их судьбе минимален, а связь между прошлым насилия и преступлениями до сих пор недостаточно изучена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.