Начались испытания оборудования для первой ВСМ в России

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комплектующие проверяют в условиях высокой скорости и экстремальных температур.

В России начались испытания оборудования для высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Петербург и Москву. Уникальная аппаратура имитирует воздействия, которые возникают на скорости 400 километров в час и выше.

Учитываются и различные погодные условия: от урагана и мороза до сорокаградусной жары. Главная задача — проверить, как при различных перегрузках поведут себя элементы тормозной системы.

«Есть ограничения по тормозному пути, мы видели, как нагревается колесо более чем до 700 градусов и выдерживает, соответственно. Вот такие циклы будут продолжаться, пока мы не получим все характеристики, которые будут способствовать абсолютной безопасности», — отметил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Запустить первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль должны через три года. Время пути из одной столицы в другую должно сократиться примерно в два раза и составит 2 часа 15 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.