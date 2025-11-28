Мюзикл «День влюбленных» представили в обновленном формате в театре «Маска»

Фото, видео: 5-tv.ru

Постановка посвящена волнительному событию — подготовке к свадьбе.

Яркая премьера в московском театре «Маска». Зрителям там представили мюзикл «День влюбленных» в новом формате. Главным героям предстоит пройти целый марафон, чтобы организовать свадебное торжество. В постановке обновили сценарий, декорации и музыкальное сопровождение. В числе первых зрителей оказался и корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Премьера в театре «Маска» — одно из самых ожидаемых культурных событий столицы. В центре внимания, как и прежде, музыка, жизненный юмор и, конечно, любовь.

Главную героиню зовут Джессика, ее возлюбленного — Дэвид. Прежде чем обрести заветное «жили долго и счастливо», молодой паре предстоит пройти через серьезное испытание: подготовиться к свадьбе.

«У меня еще пока не было свадьбы. Пока что я только на сцене ношу свадебные платья и готовлюсь. Но уже через наш спектакль ты понимаешь, насколько это щекотливая тема», — рассказала актриса театра «Маска» Юлия Чуракова.

История не только о свадьбе мечты, но и о смешных недоразумениях и, конечно, непрошеных советах ото всех подряд. Состоится ли торжество и останется ли пара вместе — интрига.

Мюзикл «День влюбленных» шел на протяжении пяти лет, но в таком формате зрители его еще не видели. Он обрел новые масштабы, декорации и даже сценарий был практически полностью переписан.

«Расширены диалоги. Они абсолютно новые. Добавлен юмор. Он стал более современным, более актуальным, на злобу дня. Абсолютно другая сценография», — дополнил актер театра «Маска» Станислав Беляев.

Современный ритм, яркая режиссура, актуальные визуальные решения и песни, которым хочется подпевать: все, за что зрители полюбили этот спектакль, теперь — на новом уровне.

«Спектакль перенесся в нормальное театральное пространство. Потому что раньше это было в фойе. В фойе очень проблематичная акустика. Как бы мы ни старались налаживать звук, работать с оркестровыми балансами, слова в песнях и действии иногда было проблематично разобрать. А здесь — это полноценный театр», — уточнил музыкальный руководитель, дирижер и композитор Евгений Загот.

Для зрителей это еще и повод задуматься: а как бы они поступили на месте новобрачных? И может ли подготовка к важному событию стать поводом для расставания?

«Мы помним подготовку к свадьбе наших детей, которая была совсем недавно, в этом году. К разладу она вполне может привести, если к этому неправильно относиться», — рассказал один из зрителей.

«Плохое начинается уже потом, после свадьбы», — пошутил другой зритель мюзикла.

Чтобы устроить себе «День влюбленных», совсем не обязательно ждать февраля. Обновленный мюзикл о любви и отношениях ждет зрителей круглый год.

