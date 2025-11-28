На очереди Зеленский? НАБУ может предъявить обвинение главе киевского режима

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

В правительственном квартале Киева прошли обыски: следователи пришли к Андрею Ермаку.

Коррупционный скандал в Киеве подобрался уже вплотную к самому Владимиру Зеленскому. Утром обыски прошли в правительственном квартале Киева. Следователи подконтрольного Вашингтону Антикоррупционного бюро пришли к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, которого называют серым кардиналом украинской политики.

Именно Ермак возглавлял делегацию на переговорах с США по мирному плану Трампа и фактически отверг его. Как говорят наблюдатели, время, когда нанесен удар, выбрано не случайно. О том, что стоит за коррупционным скандалом, расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Антикоррупционное бюро с пяти утра обыскивает квартиру второго лица в стране. Он же — серый кардинал украинской политики, он же — «Али Баба» со скандальных пленок Миндича. Депутаты Верховной рады шутят: следователи пришли к Ермаку со словами: «Сезам, откройся».

«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования», — написали в Telegram-канале НАБУ.

А журналисты обратили внимание вот на эти кадры и задаются вопросом: Ермак что, живет в подвале?! При этом сам он пытается делать хорошую мину при плохой игре, пишет в соцсетях, что на место уже пригнал роту своих адвокатов, которые якобы активно оказывают содействие следствию. В общем, все под контролем, но это не точно. Потому что, по некоторым данным, НАБУ сейчас готовится предъявить главе офиса Зеленского обвинение.

«Мои источники сообщают, что обыски в киевской квартире Андрея Ермака, главы администрации президента Зеленского, связаны с расследованием „Мидас“ — масштабным расследованием предполагаемой коррупции в энергетическом секторе Украины», — заявил корреспондент FT в Киеве Кристофер Миллер.

И это еще не все. В ближайшее время к расследованию воровства в промышленных масштабах в энергосекторе могут добавиться совсем не прозрачные схемы контрактов на поставку списанной западной бронетехники для ВСУ. Элегантный, но четкий ход Вашингтона, пишут эксперты, активизировать НАБУ после того, как Киев предпринял очередную попытку качать права. В интервью журналу The Atlantic Ермак заявил: Украина не пойдет на территориальные уступки ради мира. Хотя США неоднократно указывали на неизбежность этого.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Конституция это запрещает. Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, — это определить линию соприкосновения», — заявлял Ермак.

Ни тот факт, что Зеленский назначил Ермака главой своей переговорной группы, ни давление Киева на Антикоррупционное бюро и прокуратуру от проведения следственных действий не уберегло. По данным украинских депутатов, есть еще как минимум один объект, которым Ермак завладел незаконно. И это задокументировано.

«Сейчас ситуация такова, что господин Зеленский, как и господин Ермак, создают препятствия для мирного плана господина Трампа. И я думаю, что администрация США решила избавиться от этих двух людей. Во-первых, лишив господина Зеленского его союзника, а во-вторых, я думаю, что следующим объектом нападения станет сам господин Зеленский», — считает французский политолог Эммануэль Леру.

Так что вихревая воронка над офисом Зеленского превратилась в идеальный шторм. Сам глава режима очень скоро может оказаться на месте Ермака, которого демонстративно отказался увольнять даже после того, как этого потребовала буквально вся Рада.

Сейчас ходов на этой шахматной доске у Банковой почти не осталось. Зеленский мечтал отправиться в Вашингтон на День Благодарения, но оказался там нежеланным гостем. Трамп играл в гольф, традиционно помиловал индюшку, а когда отвечал на вопросы журналистов, Украине внимания не уделил. Тут и без слов все понятно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.