Взятки на 12 миллионов: как в Дагестане наживались на оформлении детских пособий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Громкий коррупционный скандал прогремел в Соцфонде.

Громкий коррупционный скандал в Дагестане. Силовики накрыли целую банду сотрудников Соцфонда, которые наживались на оформлении фиктивных детских пособий в Дагестане. Руководил ОПГ бывший начальник отделения, а ныне депутат Народного собрания республики Изи Алиев. Его и еще 16 его подчиненных задержали и отправили в СИЗО.

Как работала эта схема и где подозреваемые искали кандидаток для своих махинаций — выяснил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Спецназ ФСБ окружил особняк сотрудника Пенсионного фонда. Силовики там задержали депутата Народного собрания Дагестана Изи Алиева по делу о взятках. Его обвиняют в создании преступной группы: за деньги ее участники назначали детские пособия.

По версии следствия, Алиев, будучи начальником управления Соцфонда, организовал схему по незаконным выплатам. Общая сумма взяток — 12 миллионов рублей. Ущерб бюджету колоссальный, почти полтора миллиарда.

Задержаны 17 сотрудников Пенсионного фонда. Их схема работала отлажено. В мессенджерах и соцсетях предприимчивые соцработники искали женщин, которые готовы заплатить, чтобы потом нелегально получать пособия. Так они сделали более 5000 незаконных решений о назначении выплат.

Это лишь часть большой системы нелегального заработка через Пенсионный фонд. Самая популярная уже много лет — обналичивание материнского капитала.

В интернете тысячи объявлений. Люди предлагают обналичить материнский капитал. Встретиться с этими мошенниками оказалось непросто. Они работают без офиса. Сначала все переговоры только по телефону. Просят отправить сканы документов, изучают клиента и только затем, спустя как минимум неделю, могут назначить встречу.

Звоним по номеру, чтобы узнать условия.

— Обналичиваете материнский капитал?

— Да, сколько ребенку? Если в день обращения хотите, это 430 тысяч. А если найдете недвижимость, дом, квартиру, можно родительскую, то комиссия 25 тысяч.

Объявления все разные, некоторые обещают легально обналичить маткапитал за несколько часов.

«2016 года, у вас маленький капитал. 586 тысяч после трех лет. Выплата за него 430 тысяч рублей. По времени это занимает два часа», — расссказали по телефону.

По телефону нас пытаются убедить, что все законно и проблем у нас потом не будет.

— Я журналист «Известий». Хочу приехать, у вас интервью записать, чтобы вы нам рассказали про всю эту историю.

— Ну, я бы на самом деле не хотел бы давать интервью, потому что мне это не нужно.

Разных схем много, и все они работают. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Все те, кто нелегально получал пособия, а их, видимо, не десятки человек, а куда больше, тоже могут стать фигурантами уголовного дела.

