Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Злоумышленники заставляли жертв переводить деньги на «безопасные счета» или оформлять сделки с недвижимостью.

Балашихинский суд Московской области приговорил участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, к лишению свободы сроком от четырех до семи лет и штрафам до миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также суд постановил взыскать с осужденных более 12 миллионов рублей. За Долиной признали право на возмещение вреда в гражданском порядке.

Наиболее строгий приговор получил Артур Каменецкий — семь лет строгого режима и штраф 900 тысяч рублей. Анжела Цирульникова и Дмитрий Леонтьев получили по семь лет общего режима и штрафы — миллион и 900 тысяч рублей соответственно. Андрей Основа осужден на четыре года общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

По данным следствия, группа мошенников, действовавшая в том числе из Украины, выстраивала схемы, заставляя жертв переводить деньги на «безопасные счета» или оформлять сделки с недвижимостью. Среди потерпевших оказалась народная артистка РФ, певица Лариса Долина, которая по требованию злоумышленников перевела значительную сумму и продала свою квартиру. В общей сложности артистка лишилась более 11 миллионов рублей.

Кроме того, фигуранты дела обманули пенсионерку из Подмосковья, похитив у нее свыше 12 миллионов рублей. Одну из участниц — Цирульникову — задержали в июле 2024 года при попытке получить муляж денежных средств.

Ранее Хамовнический суд Москвы взыскал в пользу Долиной более 69 миллионов рублей по встречным искам певицы и Лурье. Мосгорсуд, а затем кассационная инстанция подтвердили право собственности Долиной, ее дочери и внучки на спорную квартиру. Стало известно, что апелляционная жалоба Лурье была отклонена.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы.

