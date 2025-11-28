Рэпер MACAN пройдет службу по призыву в дивизии оперативного назначения

Фото: Telegram/Росгвардия/RosgvardOfficial

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант вместе с остальными новобранцами пройдет курс молодого бойца в ближайшее время.

Рэпер Macan, настоящее имя которого Андрей Косолапов, распределен в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.

В источнике отметили, что музыкант вместе с остальными новобранцами пройдет курс молодого бойца в ближайшее время. Это мероприятие включает физическую, огневую и специальную подготовку для дальнейшей службы в армии.

«Во время службы в Росгвардии популярный исполнитель будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона», — заявили в ведомстве.

По информации источника, в войсках правопорядка срочную службу в разные годы проходили политики, общественные деятели, представители культуры и искусства, в числе которых губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, заслуженный артист РФ, актер Андрей Чубченко и актер Антон Макарский.

«В своей композиции «Легко ли быть молодым» призывник Косолапов декламирует: «Слава России, где родишься — там и пригодишься», — подчеркнули в Росгвардии.

Macan сообщал, что пройдет службу в армии, своим подписчикам в блоге в начале октября. Однако через неделю после публикации СМИ узнали о неявке рэпера в сборный пункт военного комиссариата в Москве. В свою очередь артист опроверг данную информацию. Он уточнял, что уйдет в армию 28 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, как рэпер Macan уходит на службу в армию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.