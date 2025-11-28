Мужчине с ожирением отказали в операции по снижению веса из-за СДВГ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он пытался похудеть с помощью диет, но все безуспешно.

В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) отказала 48-летнему мужчине в желудочном шунтировании из-за диагноза СДВГ. Теперь он чувствует себя брошенным и дискриминируемым. Об этом сообщает Mirror.

Керен Слейтер весит около 146 килограммов, носит одежду размера 2XL. Он говорит, что всю жизнь боролся с лишним весом и перепробовал десятки диет, но безуспешно. Диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» ему поставили в 38 лет, и он считает, что это напрямую влияет на его пищевое поведение: он тянется к еде, когда испытывает скуку или стресс.

В 2006 году Слейтеру уже ставили желудочный бандаж — тогда он похудел с 136 до 96 килограммов. Однако через несколько месяцев устройство перестало работать, началась инфекция грудной клетки и скопление жидкости в легких, и в июне 2024 года бандаж пришлось удалить.

По словам Керена, после удаления врачи больницы Хомертон заверили его, что смогут провести следующую операцию — желудочное шунтирование. В январе 2025 года обследование подтвердило, что вмешательство возможно.

Но все изменилось в июне. На очередном приеме практикующий врач провела тест на СДВГ, после чего, как утверждает Керен, рекомендовала NHS отказать в операции. Он говорит, что объяснили это тем, что пациенты с СДВГ могут не соблюдать строгие послеоперационные требования к питанию.

В письме, которое Керен получил, говорится, что «существуют серьезные опасения по поводу соблюдения диеты, особенностей его СДВГ и завышенных ожиданий от операции», а также что «риски хирургического вмешательства перевешивают пользу».

Слейтер, страдающий тяжелой формой апноэ во сне и высоким давлением, уверен, что это несправедливо.

«Они считают, что если у тебя СДВГ, ты не сможешь соблюдать диету. Это дискриминация. Я перепробовал все, и единственное, что мне может помочь, — операция», — говорит он.

Его 76-летняя мать поддерживает сына. Она говорит, что шунтирование желудка помогло бы ему контролировать объем пищи.

Сейчас мужчина остается в подвешенном состоянии — ему отказали не только в операции, но и в переводе в другую клинику. Рассматривался вариант частной операции, однако, по словам Керена, там нет того уровня поддержки, который дает NHS.

Керен продолжает добиваться пересмотра решения и надеется получить лечение, которое, как он считает, может спасти ему жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.