Вырвал глаз и изуродовал лицо: на бездомного напал обезумевший мужчина

Подруга злоумышленника заявила, что он был под «сверхъестественным воздействием».

Бездомный мужчина Рональд Поппо впервые подробно рассказал о нападении, которое вошло в историю США как «дело майамского каннибала». На него внезапно набросился 31-летний житель Майами, вырвал один глаз, изуродовал лицо и вдавил голову в тротуар. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел на дамбе в центре Майами. По словам Поппо, мужчина за несколько мгновений до атаки кричал и пытался сорвать с себя одежду. Затем он внезапно впал в ярость и бросился на первого попавшегося прохожего.

«Он просто разорвал меня в клочья. Он впечатал мое лицо в тротуар. Мои глаза были выколоты», — рассказал Рональд следователям.

Он добавил, что нападавший «одновременно душил его борцовским захватом и выкалывал глаза». Поппо заявил, что не знал мужчину и никак его не провоцировал.

«Какое-то время он казался нормальным человеком… а потом просто взбесился. Видимо, у него был плохой день, и он выместил это на мне», — сказал пострадавший полиции.

Патрульные застрелили нападавшего на месте, когда тот, покрытый кровью, продолжал рвать лицо своей жертве и рычать, игнорируя призывы остановиться.

Наркотики не нашли

Изначально полиция заявляла, что мужчина мог находиться под воздействием крайне опасного наркотика. Токсикологическая экспертиза нашла в его организме марихуану без следов алкоголя.

Родные нападавшего утверждали, что он был «неагрессивным» и не употреблял наркотики.

«Ответа нет. Он был не таким. Что бы его ни толкнуло на это — мы никогда не узнаем», — сказал его брат.

Подруга мужчины и вовсе заявила, что нападение могло быть результатом «сверхъестественного воздействия».

Месяцы операций

Рональд Поппо перенес множество восстановительных операций. Для него был создан специальный фонд, который собрал тысячи долларов на лечение и уход.

Несмотря на тяжелейшие травмы и потерю зрения, Поппо сумел выжить — и спустя годы впервые публично рассказал, что пережил в тот день, который стал одним из самых пугающих эпизодов в современной криминальной истории США.

