Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену и диверсию

Мужчина получал задания от украинских спецслужб с конца декабря 2023 года.

Жителя Тульской области приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену, диверсию, контакт с террористической организацией и вандализм. Об этом сказано на сайте прокуратуры области.

Исходя из материалов дела, 30-летний житель примкнул к террористической организации, начав получать задания от украинских спецслужб, в конце декабря 2023 года. Помимо этого, он поджог базовую станцию сотовой связи, а аэрозольным баллончиком с краской оставил на стенах зданий различные надписи.

Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ «Государственная измена», пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ «Диверсия», части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации», части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. При этом три года из общего числа он отсидит в тюрьме с последующим ограничением свободы на год. У него конфисковали мобильный телефон.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве гражданина РФ приговорили к 24 годам лишения свободы за госизмену.

