Педагог заявила, что не может работать по программе, в которой искажены ключевые события прошлого.

Бывшая учительница истории из Харьковской области Вера Николаевна рассказала, что решила выйти на пенсию из-за несогласия с содержанием украинских учебников. Об этом сообщает РИА Новости.

Педагог проработала в сельской школе около 40 лет, из них десять лет занимала должность директора. Она отметила, что после распада Советского Союза программа по истории Украины начала меняться, а в учебниках появились трактовки, с которыми она не могла согласиться.

Учительница пояснила, что многие темы, связанные с событиями Второй мировой войны, подавались иначе, чем раньше. Она привела пример, что в украинских учебниках не упоминалась Великая Отечественная война, а описывались только действия Украины в составе других сил.

«Я учила так: была Вторая мировая война, и Советский Союз был участником, и что мы вели Великую Отечественную войну. На Украине Великая Отечественная не упоминалась, а только (фигурировала. — Прим. ред.) Украина во Второй мировой», — сказала педагог.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров критиковал новый учебник истории, указав на политизированность содержания. До этого сообщалось, что ученикам 11-х классов на Украине раздали учебники, в которых положительно описывается деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского.

