Близкие Усольцевых назвали приоритетную версию их исчезновения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они настаивают на том, что Сергей и Ирина сбежали.

Близкие исчезнувшей семьи Усольцевых предположили, что они могли сбежать. Эту версию озвучила SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн в эфире федерального телеканала.

Фурштейн не исключает, что семья по своей воле ушла с Кутурчины. По ее словам, Усольцева могла последовать за решением супруга, который, как предполагается, хотел скрыться от окружения.

«Она все равно мужу доверяла очень, и, может, внезапно случилось, что она узнала про то, что они должны бежать, уже в моменте», — сказала во время эфира Фурштейн.

Знакомую насторожило и поведение сына Усольцевой Данила Баталова. Молодой человек обратился в полицию лишь после того, как она сама подняла тревогу по поводу пропажи.

Фурштейн добавила, что до исчезновения Усольцева испытывала сложности с работой. Женщина была психологом и активно искала клиентов, однако даже на бесплатные консультации никто не записывался, и семья оставалась без дохода.

На шоу впервые высказался и племянник Усольцевой Илья Лунев. Он рассказал, что узнал об исчезновении родственников «из телевизора».

В конце сентября 2025 года семья Усольцевых из Железногорска — 64‑летний Сергей, 48‑летняя Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака корги — отправились на однодневную прогулку к горе Буратинка в Красноярском крае. Когда они перестали отвечать на звонки, родственники забили тревогу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.