Фельдшер ошибся при осмотре пенсионерки в Екатеринбурге и счел ее мертвой

Фото: 5-tv.ru

Когда за телом приехали сотрудники ритуальной службы, они заметили, что женщина подает признаки жизни.

В Екатеринбурге пожилую женщину по ошибке объявили умершей. Информацию об этом Lenta.ru передали в пресс-службе судов Свердловской области.

Пожилая женщина жила одна. Родственники навещали ее редко. Когда пенсионерка не ответила на звонки внучки, та вызвала бригаду скорой помощи.

Медики обнаружили женщину на полу без движения. Фельдшер решил, что она умерла, предположив инсульт. Позднее, когда сотрудники ритуальной службы прибыли за телом, они заметили, что пенсионерка подает признаки жизни. Ее срочно доставили в больницу.

Спустя несколько дней женщина все же скончалась. Внучка подала в суд и потребовала компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Экспертиза установила, что ошибка фельдшера не стала причиной смерти, однако медики допустили нарушение. Суд постановил взыскать с больницы 70 тысяч рублей компенсации и почти 25 тысяч за организацию похорон.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Орске мужчина умер, пытаясь доказать, что он жив. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского городского суда.

В апреле во дворе жилого дома нашли тело неизвестного. Очевидцы уверяли полицию, что узнали в погибшем своего знакомого. На основании их слов в ЗАГСе оформили актовую запись о смерти. Спустя месяц мужчина, которого считали умершим, сам пришел в полицию для отметки по административному надзору. Тогда выяснилось, что погибший и человек, записанный как умерший, — разные люди.

В конце октября мужчина, так и не дождавшийся исправления ошибки, действительно скончался. Возникла юридическая коллизия: по документам он уже числился умершим с апреля, и оформить новое свидетельство о смерти было невозможно.

