Путин посетит Индию с госвизитом 4–5 декабря

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российского лидера пригласил в страну премьер-министр Нарендра Моди.

Президент России Владимир Путин прилетит в Индию с официальным визитом в период с 4 по 5 декабря. Даты поездки назвала пресс-служба Кремля.

Российского лидера пригласил в страну премьер-министр Нарендра Моди. Во главе индийской делегации будет Моди.

Во время встречи Путин и Моди всесторонне обсудят всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также поднимут актуальные международные и региональные темы.

«Именно эти вопросы будут в центре внимания переговоров», — резюмировали в Кремле.

Также пройдет отдельная встреча президента России с индийским главой Дроупади Мурму. Уточнялось, что будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов по итогам переговоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия будет участвовать в саммите по искусственного интеллекта (ИИ) в Индии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.