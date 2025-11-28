Рок, симфония и дети: Гарик Сукачёв даст два концерта в Петербурге и Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Гостей ждут любимые хиты и песни с новой пластинки.

Гарик Сукачёв готовит большие концерты в Петербурге и Москве. Неизменный бригадир русского рока выступит с грандиозной программой. Прозвучат ставшие уже легендарными хиты, также песни, которые публика еще не слышала.

«У нас две песни уже вышло. Они и на радио звучат, и мы сделали два ролика, видео. Это „Боги“ и „Все чересчур“. Вот две песни из нашей пластинки, которая выйдет, наверное, в феврале. Вот. И еще что-то, что в эту пластинку войдет», — поделился рок-музыкант Гарик Сукачёв.

Концерт в Петербурге пройдет 29 ноября. А 6 декабря программу представят в Москве. На одной сцене встретятся рок-музыканты, симфонический оркестр и детский хор.

