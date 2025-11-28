В Москве объявили лауреатов кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Свои работы представили кинематографисты из 17 стран.

Лауреатов премии «Бриллиантовая бабочка» объявили в Москве. Это первая церемония вручения Открытой Евразийской кинонаграды, которую уже назвали российским аналогом «Оскара». Но наша премия в первую очередь призвана стать открытой площадкой творческого взаимодействия, основанного на уважении национальных интересов, традиционных ценностей, культурной самобытности разных народов.

В этом году свои работы представили кинематографисты из 17 стран. Кто забрал главную награду — знает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Драгоценный, но хрупкий, словно человеческая душа, главный приз Евразийской киноакадемии сам по себе — произведение искусства. Почти невесомая бабочка из пяти тысяч бриллиантов на серебряной кинопленке. Сверкающий символ света и стремления менять мир к лучшему.

Именно в этом зале формируется новая карта мирового кинематографа. Уже первая премия «Бриллиантовая бабочка» вышла далеко за пределы географической Евразии. Свои фильмы представляют участники сразу с трех континентов.

Кинопремия, свободная от политики и сиюминутной конъюнктуры — то, чего так не хватает в последнее время. Чистое искусство для всех, кто ценит свои традиции и, главное, уважает чужие.

«Это очень важная возможность для развития самозащиты нравственной, которая нам сегодня нужна и все в ней нуждаются. Мы, наверное, единственная держава в Европе, которая встала в полный рост против всего того, к чему нас хотят приучить», — отметил председатель Союза кинематографистов РФ, инициатор премии Никита Михалков.

Тридцать четыре картины из семнадцати стран. Среди лауреатов — биографическая лента из Венесуэлы о судьбе народного певца на фоне исторических событий. Фильм также номинирован на «Оскар».

«В то время как одни страны на нас нападают, другие страны нас признают. Для нас это большой символ мира», — рассказал режиссер и продюсер Даниэль Егрес Ричард.

Здесь не просто вручают награды — строят культурные мосты. Пакистан совместно с Канадой представили мистическую драму «Термит». Исполнительница роли второго плана Соня Хуссейн впервые в России.

«Архитектура здесь потрясающая. Я многого не знала о России, и люди здесь невероятно добрые. Мне очень нравится местное гостеприимство. Думаю, когда поэты писали стихи о России — они были совершенно правы», — отметила актриса Соня Хуссейн.

На красной дорожке — режиссеры и продюсеры из Сербии, Турции, Ирана, ЮАР, Китая и Индонезии.

«За прошлый год в Индонезии сняли больше 250 картин, а в этом уже 380. Премия „Бриллиантовая бабочка“ откроет новые горизонты для развития нашей киноиндустрии», — считает продюсер Чанд Парвез Сервия.

Из Киргизии сразу четыре фильма. Остросюжетный триллер, драмы и комедия «Киргизы на Марсе».

Россия выдвинула на конкурс мелодраму «Двое в одной жизни, не считая собаки». Это трогательная история о любви, одиночестве и умении прощать. А еще — настоящий бенефис двух легендарных артистов, Александра Адабашьяна и Светланы Крючковой.

Главная «Бриллиантовая бабочка» за лучший фильм улетает в Китай. Награду завоевала драма «Против течения» о том, как работа курьером может круто изменить судьбу. Но это лишь одна сторона. Каждый фильм конкурса, словно якутский бриллиант, который вручают победителям, имеет множество граней.

«Это премия о том самом главном, что нас окружает: премия о настоящих ценностях и о любви. Сама премия выполнена в виде бабочки. Это говорит о легкости, о легкости идей, которые превращаются в большие красивые картины», — отметил генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

И теперь об этих картинах без преувеличения узнает вся страна. Победителя в номинации «Лучший фильм» покажут на цифровых экранах и медиафасадах МАЕР. А сами фильмы уже сейчас можно посмотреть на специальных бесплатных показах в двенадцати городах России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.