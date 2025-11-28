С 1 декабря россиян ждет ряд важных изменений
Утильсбор для авто с 1 декабря будет рассчитываться по новым правилам
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Они коснутся пенсий и правил управления многоквартирными домами.
С 1 декабря в России вступают в силу важные изменения. Так, с началом зимы по-новому будут рассчитывать утилизационный сбор для легковых автомобилей. Его размер привяжут к мощности двигателя.
В декабре россияне, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Размер выплаты автоматически вырастет до 17 тысяч 815 рублей.
А еще 1 числа изменятся правила управления многоквартирными домами. Установка кондиционеров, спутниковых антенн, козырьков и других конструкций на фасаде теперь потребует одобрения большинства собственников.
В конце месяца в стране начнется второй этап внедрения цифрового паспорта. Граждане смогут использовать документ для подтверждения личности в банках и других финансовых организациях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2026 год.
