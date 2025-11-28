Предъявите документы: купить питбайк в России станет сложнее

Фото, видео: 5-tv.ru

Ограничения вводятся, в первую очередь, из-за подростков, которые массово попадают в ДТП на мини-мотоциклах.

В России готовят новые ограничения для владельцев питбайков. В первую очередь это коснется несовершеннолетних, которые все чаще становятся виновниками смертельных аварий. В Госдуме предлагают ввести проверку документов при покупке мини-мотоциклов, которые должны подтверждать, что техника нужна для тренировок и обучения в спортшколе. Иначе питбайк просто не продадут.

Поводом для инициативы стала тревожная статистика: только за 2025 год в ДТП с питбайками пострадали около 800 детей, погибших — больше двух десятков. Как мини-мотоциклы превратились из развлечения в смертельную угрозу — корреспондент «Известий» Анастасия Харченко расскажет.

Ужасающие кадры из Чувашии: водитель мини-мотоцикла на огромной скорости сбивает ребенка. На крик мальчика сбегаются другие дети, а виновник ДТП сразу же скрывается с места.

За рулем — несовершеннолетний парень без водительского удостоверения, но никаких наказаний он не понесет. Максимум — к административной ответственности привлекут его родителей, да и то не факт.

«В основном в отношении несовершеннолетнего возбуждают дело по части 1 статьи 12.7 кодекса об административных правонарушениях за управление транспортным средством лицом, который не имеет соответствующего права управления. Там предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей», — рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Заплатят родители, поэтому и рисковать, считают несовершеннолетние, можно. И чем страшнее выглядит трюк, тем для них круче. Вот, например, 17-летний парень в Нижнем Новгороде едет на заднем колесе по одной из самых оживленных улиц города. Но проезжает он так недолго, быстро влетает во встречный автомобиль.

Подросток отделался только переломом ноги. Возможно, экипировка смягчила удар. А вот мужчине из Севастополя повезло куда меньше: он не справился с управлением такого же мини-мотоцикла и разбился насмерть.

Если взрослому такое вождение дается с трудом, то что уж говорить о детях? А ведь формально это даже не транспорт.

Казалось бы, что может быть общего между мячом и питбайком? И то, и другое относится к понятию «спортинвентарь». Всего несколько отсутствующих деталей: зеркала, габаритные огни, поворотники, и назвать эту технику транспортным средством уже не получится.

Хотя такой «не транспорт» может разогнаться до ста километров в час. Выезжать на мини-мотоциклах на проезжую часть запрещено. Но это никого не останавливает, особенно подростков. Ведь купить питбайк может даже ребенок, но последствия будут не детскими.

«Это не шутки, это не игрушки. Для того чтобы более-менее освоить мотоцикл, мне пришлось достаточно долго тренироваться. Я занималась и мотокроссом, ходила к тренеру, ездила несколько раз в неделю», — рассказала мотогонщица.

За последний год в России произошло почти 700 аварий с участием мини-мотоциклов, 40 из них — смертельные. Число таких ДТП в этом году выросло на 30% по сравнению с прошлым.

Хотя даже такая статистика подростков не особо пугает. Проблему пытаются решить взрослые из Госдумы. Ранее там предлагали ввести обязательные водительские удостоверения для вождения мини-мотоциклов. Сейчас разработали новый законопроект: во-первых, предложили ограничить продажу топлива несовершеннолетним. Некоторые регионы уже даже успели ввести запрет.

«Во-вторых, должно быть понимание, что такое питбайк, какие требования к нему предъявляются, в том числе при завозе на границу. И в возможном случае несоответствия требованиям — изымать эти товары», — отметил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Купить питбайк подросток так просто уже не сможет. Если законопроект примут, то без справки из мотошколы продавать их будет нельзя. Но все же на родителях лежит большая ответственность, ведь, не объяснив ребенку элементарные правила, возможно, они собственной рукой подписывают ему смертный приговор.

