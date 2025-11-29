На пути к тотальной цензуре: в ЕС могут начать проверять все сообщения перед отправкой

Фото, видео: 5-tv.ru

Еврочиновники объясняют слежку борьбой с жестоким обращением с несовершеннолетними в интернете.

Руководство Европейского союза внезапно стало защищать традиционные ценности. Невиданные ранее призывы оградить от опасного контента детей активно раздаются в Брюсселе. Но такая трансформация не могла не насторожить тех, кто ранее фактически впустую бился за это дело. Не пытаются ли еврочиновники такими инициативами легализовать тотальную цензуру интернета на континенте — разбирался корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Защитить детей от сексуального насилия в интернете, поставить заслон педофилам, наказывать нерадивых родителей — благородные цели, которые как флаг выставляют европейские парламентарии. ЕС готовится к принятию нового закона о борьбе с жестоким обращением с несовершеннолетними в интернете. Но в реальности это будет не борьба, а тотальный контроль, утверждают противники новых норм.

«История заставляет задуматься, когда из уст власти мы снова слышим оправдания отмены самых элементарных свобод. Речь идет о так называемом „чат-контроле“. Брюссель хочет читать то, что мы пишем, и слушать то, что мы говорим, наделяя себя полицейскими полномочиями, о которых даже Штази не могла мечтать», — считает португальский политик Рикардо Диас Пинто Блауфук.

Дебаты начались после того, как в Брюсселе европейские правительства заключили особое соглашение о создании новых правил, защищающих детей от сексуального насилия. Они открывает путь к принятию нового закона, которой позволит сканировать все сообщения в чатах. Нет, это не Оруэлл и не Кафка. В Европе вполне может случиться так, что любое СМС должно будет пройти проверку перед отправкой. Некоторые депутаты Европарламента быстро смекнули, что защищать хотят совсем не детей, а интересы спецслужб.

«С помощью контроля чатов они хотят сканировать каждое ваше сообщение друзьям, родственникам, даже начальству. Но главный вопрос для нас, политиков, заключается в том, как это ставит под сомнение нашу свободу. Это действительно большая, большая проблема», — сказал депутат Европарламента Матильда Андуэ.

Под новые нормы попадут все мессенджеры, которые используются в Европе. Возможный новый закон не на шутку переполошил не только парламентариев, но и представителей IT-сферы. Первым с жесткой критикой обрушился Павел Дуров.

«ЕС играет на сильных эмоциях людей по поводу защиты детей, чтобы продвигать массовую слежку и цензуру. Их законопроекты о слежке удобно освободили чиновников ЕС от сканирования их собственных сообщений», — написал Павел Дуров в соцсети Х.

Заниматься сканированием будет искусственный интеллект. И, как вполне резонно замечают оппозиционные политики, он вполне может причислить любые пляжные фотографии к запрещенному контенту. Конфиденциальная переписка также может стать предметом для уголовного дела.

«Мониторинг чатов открывает путь к всеобъемлющему режиму цифровой слежки, который низводит граждан до уровня марионеток наднациональной бюрократии», — сказала лидер парламентской группы «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Споры о новом законе происходят на фоне многочисленных судебных разбирательств, которые открыты по комментариям в интернете. За пост про президента Франции Макрона арестована пятидесятилетняя парижанка. В Германии только в первой половине этого года открыто 591 уголовное дело за критику действий властей.

«Мы, как парламентская фракция, выступаем против тотального мониторинга чатов. Это все равно, что вскрывать все письма в целях предосторожности, чтобы проверить, нет ли в них чего-нибудь незаконного. Это неприемлемо, мы этого не допустим», — заявил представитель партии ХДС/ХСС Даниэль Эк.

Помимо контроля чатов, некоторые европейские политики предлагают ограничить и доступ несовершеннолетних в интернет. Это значит, что в сеть будут пускать только по паспорту. То есть, про анонимность можно забыть совсем. Похожие нормы уже действуют в Великобритании. Но там они моментально превратились в инструмент цензуры. Например, соцсети начали скрывать видео с действиями Израиля в Газе. А любые, даже самые осторожные комментарии по поводу миграционной политики становятся поводом для судебного преследования.

