Призыв российского лидер демонстрирует настрой на мирные переговоры.

Заявления президента РФ Владимира Путина в Бишкеке были услышаны на Западе. Во всяком случае, теми лидерами, кто осознает реальное положение дел. После слов нашего президента, что встречи на высшем уровне по украинскому кризису между представителями России и США ожидаются уже на следующей неделе, даже несмотря на попытки руководства ЕС вбить клин между Москвой и Вашингтоном, премьер Венгрии выразил уверенность, что возникает реальный шанс отмены ряда санкций против нашей страны.

И Будапешт рассчитывает уже совсем скоро беспрепятственно закупать российские нефть и газ. Что Виктор Орбан и намерен обсудить в Кремле уже сегодня. А премьер Словакии Роберт Фицо посоветовал европейским «ястребам войны» даже не мечтать, что любые освобожденные территории и Крым, и Донбасс могут быть отдельно от России.

«Сегодня уже никто не сомневается, что оставшаяся часть Донецкой области — это примерно 20% территории, которая еще контролируется украинцами, — вскоре перейдет под военный и вообще под полный контроль России. Не говоря уже о Херсоне, не говоря уже о Запорожье и других областях», — отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Заявления российского президента оказались в центре внимания крупнейших мировых СМИ. Британская The Times отметила, что призыв Владимира Путина начать западным странам открытый диалог демонстрируют готовность Москвы к серьезным мирным переговорам. Американский NBC News уточняет, что такие переговоры могут стать отправной точкой для большой перезагрузки отношений России с Соединенными Штатами.

И практически все агентства пишут, что в Кремле ожидают от западных партнеров и от Украины выполнения условий. А главным вопросом, разумеется, является признание Донбасса и Крыма российскими. Цитируя нашего президента, юридически, а не только де-факто.

Впрочем, европейская «партия войны» даже на фоне прозрачных заявлений Кремля продолжает делать провокационные высказывания, чтобы, видимо, сорвать намечающийся прогресс по украинскому кризису. Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила нашу страну в нападении сразу на 19 стран за последние 100 лет. В нашем МИД сразу же отреагировали на эти слова. Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для воинственной чиновницы. Недоумение от подобных речей выразил Владимир Путин, подводя итоги своего государственного визита в Киргизию. Президент отметил, что на Западе все еще есть политические манипуляторы, готовые сеять панику среди населения в угоду своим личным интересам.

