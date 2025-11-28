В Москве мужчина сбросил курящего коллегу в шахту лифта

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

Конфликт на рабочем месте привел к плачевным последствиям.

Суд заключил под стражу мужчину, сбросившего коллегу в шахту лифта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Конфликт начался с того, что один из сотрудников начал курить в помещении. Злоумышленник сделал ему замечание из-за запаха табака. Реакции не последовало.

По данным ведомства, подозреваемый затаил обиду. Когда пострадавший подошел к краю шахты грузового лифта, коллега столкнул его вниз с высоты четвертого этажа.

«Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных в результате падения травм», — сказано в сообщении прокуратуры.

Привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле в ведомстве.

Ранее в Москве на станции метро «Таганская» пожилая женщина толкнула 13-летнюю девочку на рельсы. Информацию подтвердили в ГСУ СК России по региону.

Следствие установило, что женщина 1961 года рождения действовала умышленно. Ее поступок создавал угрозу для жизни ребенка.

Девочку быстро подняли на платформу. Сейчас она находится с родственниками. Угрозы для жизни нет, однако подробные данные о ее состоянии следователи пока не раскрывают.

Подозреваемую задержали. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Дело квалифицировано как покушение на убийство. Следствие планирует просить суд о помещении женщины под стражу.

