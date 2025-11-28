Фото: www.globallookpress.com/Xander Heinl, via www.imago-imag

По словам дипломата, руководство альянса сознательно поддерживает представление о мнимой «российской агрессии».

Посол России в Бельгии Денис Гончар, выступая на совместном российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, заявил, что страны Североатлантического альянса активно готовят свое население к возможному крупному конфликту с Россией, несмотря на отсутствие реальных угроз со стороны Москвы.

Дипломат подчеркнул, что руководство НАТО намеренно поддерживает миф о «российской агрессии», используя эту риторику как предлог для усиления военной активности вблизи российских границ.

«В свою очередь ЕС навязывает безудержную милитаризацию, хороня первоначальную концепцию единой Европы во имя мира и процветания и превращая себя в придаток НАТО. В результате Европа стремительно теряет свой глобальный вес и конкурентоспособность», — подчеркнул Гончар, передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что крупные западные державы, вместо того чтобы стремиться к укреплению мира и расширению сотрудничества, фактически взяли курс на масштабную милитаризацию, тем самым повышая уровень напряженности в Европе.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, дипломат отметил, что расчеты западных столиц не оправдались: попытка использовать Киев как средство давления на Москву не дала ожидаемого результата. По его словам, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, которую Украина получает от западных стран, достигнуть поставленных задач не удалось.

Гончар также заявил, что уверен в способности России адекватно отвечать на провокационные шаги Запада и продолжать укреплять сотрудничество с дружественными государствами.

