Певица Слава не может продать квартиру из-за скандала с Долиной

Звезда призналась, что после инцидента с ее коллегой некоторые покупатели недвижимости подозревают всех артистов в склонности к махинациям.

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пожаловалась на трудности с продажей своей недвижимости. По ее словам, проблемы начались после скандала вокруг квартиры народной артистки РФ Долиной. Кратко: она продала квартиру более чем за 100 миллионов рублей, потом заявила, что действовала под давлением мошенников, и вернула жилье через суд. Вот только покупатель остался и без апартаментов, и без компенсации.

По мнению Сланевской, история Долиной осложнила жизнь всех артистов. Теперь они не могут реализовать свою недвижимость на вторичном рынке из-за недоверия. Об этом исполнительница рассказала в личном блоге. Посетовала, что хотела помочь детям обзавестись жильем и наткнулась на препятствие. И в заключении адресовала знаменитой коллеге по сцене саркастическую благодарность.

«Из-за одной моей „любимой“ певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир… Сейчас из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить непонятно куда и зачем. Если покупатели узнают, что я артистка, то, значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!» — заявила Слава.

Певица утверждает, что всегда жила по закону, честно платила налоги, не работала с сомнительными риелторами — проявляла осторожность. И теперь на ее голову свалились новые сложности. Агент по недвижимости объяснил Сланевской, что текущий порядок оформления сделок требует серьезных усилий и растягивается по времени — надо пройти целый ряд проверок, а потом еще и сделать видеозапись сделки на случай суда.

Артистка в ярости: рассуждая о ситуации, она не может сдержать эмоций и бранных слов. Ее возмущает необходимость доказывать собственную добросовестность и психическую устойчивость. А еще носить негласный статус звезды, которая благодаря имени сможет просто забрать жилье обратно, не возвращая потраченные деньги.

Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Разбираться пришлось полиции. Новые собственники купили апартаменты за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб. И добавила еще часть — свои сбережения, потеряла все.

Долина подала иск против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

