Скончалась пострадавшая при стрельбе у Белого дома сотрудница Нацгвардии США

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате инцидента ранения получили двое военнослужащих. Нападавший был остановлен пулей — он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудница Нацгвардии США Сара Бекстром из Западной Вирджинии — одна из двух пострадавших в результате стрельбы рядом с Белым домом — скончалась. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения. По словам президента, за жизнь второго раненого гвардейца все еще борются врачи. Напавший на представителей спецслужбы также находится в больнице в тяжелом состоянии.

Стрельба в центре Вашингтона, в квартале от Белого дома, произошла накануне. Подозреваемого в атаке на сотрудников нацгвардии остановили пулей, задержали и госпитализировали. По данным директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа, его зовут Рахманулла Лаканвал, и он гражданин Афганистана. В прошлом мужчина работал на родине на правительственные структуры США, он получил официальное убежище в стране в этом году. Личность установили по отпечаткам пальцев.

Трамп назвал случившееся актом террора и преступлением против человечности. Он косвенно обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена, так как его программа «Приветствие союзников» позволила опасному мигранту проникнуть в Штаты. Документы он подал в 2024 году, а разрешение получил уже при Трампе в 2025-м. Теперь президент требует ужесточить контроль над потоками мигрантов, которых считает главной угрозой государству, и фиксировать каждый их проступок.

После стрельбы у Белого дома шеф Пентагона Пит Хегсет объявил об отправке дополнительных 500 служащих нацгвардии в Вашингтон. Главному подозреваемому может грозить смертная казнь. Ему, вероятно, предъявят обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов. Высшей меры в случае, если кто-то из пострадавших умрет, пообещала добиваться генпрокурор США Пэм Бонди.

Ранее, писал 5-tv.ru, вдова убитого в сентябре консервативного активиста Чарли Кирка Эрика поделилась воспоминаниями с журналистами. В сторонника Трампа выстрелили во время выступления в Университете долины Юты, врачи не смогли его спасти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.