Рябков заявил о регулярных контактах России и США по нормализации отношений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам дипломата, темп переговоров снизился, но они не останавливаются, так как ситуация требует постепенного «растапливания взаимного недоверия».

Россия и США постоянно взаимодействуют по вопросам нормализации отношений, и контакты носят регулярный характер. Переговоры продолжаются, несмотря на переменчивую интенсивность общения двух сторон. Об этом журналистам «Известий» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В настоящее время взаимодействие по „раздражителям“ идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых „развязок“ по конкретным направлениям… Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна», — заявил он.

Первые два раунда консультаций прошли в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля. По словам Рябкова, переговорный процесс, представляющий взаимный интерес, был инициирован по итогам телефонного разговора между лидерами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом от 12 февраля. Президенты пришли к пониманию необходимости нормализации отношений, и с тех пор взаимодействие по линии МИД и Госдепартамента не прекращалось.

В результате удалось добиться некоторого прогресса, в частности в вопросах финансировании работы посольств и выдачи дипломатических виз. При этом улучшение пока не коснулось сферы туристических виз — россияне все еще подают документы только в Астане и Варшаве, например, для поездки на предстоящий чемпионат мира по футболу.

С момента последней консультации прошло полгода. Следующую назначали на июнь, а потом перенесли на октябрь–ноябрь. Сотрудники посольства США сообщили «Известиям», что даты все еще не запланированы. Темп снизился, но Сергей Рябков не считает это негативным показателем.

«Это сопряжено с разными факторами, включая объективную необходимость постепенного „растапливания взаимного недоверия“ после „ледникового периода“ во времена правления в США Джо Байдена и различие в подходах по наполнению повестки дня, что также естественно», — подчеркнул дипломат.

Ранее, писал 5-tv.ru, Рябков отметил появление «здорового реализма» в политике США при Трампе. Вашингтон стал более открыт для диалога, но не отказался от претензий на глобальное доминирование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.