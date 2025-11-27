Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 83 человек

Фото: Reuters/Tyrone Siu

Также количество пострадавших увеличилось до 76, включая 11 пожарных.

Число погибших в результате масштабного пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83 человек. Об этом сообщила газета The South China Morning Post (SCMP).

«Число погибших… достигло 83, а многие родственники с тяжелым сердцем продолжают искать пропавших близких», — говорится в материале.

Также известно, что количество пострадавших увеличилось до 76, включая 11 пожарных. Около 56 человек из них находятся в медицинских учреждениях.

Из зданий были эвакуированы еще два человека и несколько домашних животных. Пожар удалось локализовать в большинстве жилых зданий, однако спасательные работы не прекращаются.

Масштабный пожар произошел 26 ноября в районе Тай По. На протяжении нескольких часов горели семь небоскребов, находившихся на ремонте. Это возгорание стало одним из самых сильных в истории Китая. Первое сообщение о ЧП поступило в 14:51 по местному времени, к 18:22 уровень опасности был поднят до самого высокого.

По одной из версий, огонь начал распространяться с внешних строительных лесов одного из зданий, после чего из-за ветра перекинулся на соседние. На место происшествия были направлены около 200 пожарных машин и 800 пожарных, а также 100 бригад скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин направил официальные соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при масштабном пожаре в Гонконге.

