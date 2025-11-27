Захарова отвергла обвинения Молдавии из-за прилета неизвестных беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Представитель МИД РФ подчеркнула, что ни одного доказательства причастности России от властей республики не поступало.

Россия решительно отвергает обвинения со стороны Молдавии относительно пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию республики. Все они носят характер информационного шума. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что никакой угрозы для молдавского народа Москва не несет.

Как отметила Захарова, 20 и 26 ноября российский посол в республике Олег Озеров получил протесты из-за сообщений о беспилотниках. В одном из случаев Минобороны Молдавии опровергло факт нарушения воздушного пространства, но потом проконсультировалось с представителями Румынии и Украины и изменило свое мнение.

«Я могу подтвердить, что вторую неделю власти Молдавии делятся со всеми своими фобиями про некие атаки беспилотников… Убедительных доказательств, я подчеркну, вновь никто не привел, никакой российской принадлежности не установлено», — сказала Захарова.

Инцидент с дроном, якобы упавшим на крышу дома во Флорештском районе, по мнению дипломата, тоже кажется преувеличенным. Она подчеркнула, что на опубликованных в соцсетях фотографиях запечатлено практически не поврежденное устройство, которое «картинно» лежит на целой крыше. Складывается впечатление, что его подобрали на линии соприкосновения и намеренно водрузили на здание.

Мария Захарова также заявила, что российские боевые БПЛА поражают только военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и преследуют только законные цели. Москва уважает суверенитет Молдавии и не угрожает жителям страны. В связи с этим дипломат призвала прекратить провокации и политику очернения РФ. Она предположила, что «дроновая паника» в республике, возможно, используется для отвлечения граждан от скандала с контрабандой оружия и денонсации соглашения о культурных центрах.

Беспилотник, якобы упавший на крышу в населенном пункте Нижние Кугурешты Флорештского района, был идентифицирован как «Гербера» и выставлен перед зданием МИД Молдавии. Олега Озерова вызвали в ведомство. На следующий день посол призвал Кишинев остановить дипломатические демарши и напомнил, что сегодня нередко проводятся операции под чужим флагом с целью ухудшить отношение к РФ.

