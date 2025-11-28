Пловец Кирилл Пригода и велогонщица Яна Бурлакова признаны спортсменами года в России

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Пловец Кирилл Пригода и трековая велогонщица Яна Бурлакова стали лауреатами Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмены года, сообщил корреспондент ТАСС.

Пригоде 29 лет, в 2025 году он стал двукратным чемпионом мира по плаванию в комбинированных эстафетах, а также завоевал серебро и три бронзы на ЧМ. Кроме того, на чемпионатах мира на короткой воде Кириллу удалось завоевать восемь золотых медалей, четыре серебряные и одну бронзовую.

Яне Бурлаковой 25 лет, велогонщица в 2024 году стала чемпионкой мира в гите на 500 метров, а в 2025 — чемпионкой Европы в спринте.

Яна Бурлакова на церемонии награждения на чемпионате Европы по велотреку. Фото: IMAGO/Sirotti/ТАСС

В прошлом году лауреатами премии стали метатель молота Валерий Пронкин и гимнастика Лала Крамаренко.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством РФ в 2010 году. Ежегодно министерство спорта России выбирает лучших спортсменов совместно с болельщиками и экспертами.

