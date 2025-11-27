Правительство РФ одобрило соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией

Фото: www.globallookpress.com/FashionPPS

Оно вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении всех процедур.

Российское правительство приняло проект соглашения с Саудовской Аравией об обоюдной отмене визовых требований для граждан двух государств. Соответствующий документ был представлен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Одобрить представленный МИДом России… проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований», — говорится в документе.

В представленном проекте указано, что граждане стран смогут пребывать без визы на территории другого государства до 90 дней в течение года. Этот срок можно разделить на несколько частей, но суммарно за год он не должен превышать установленный срок.

В случае подписания соглашение вступит в силу через 60 дней после того, как оба государства закончат необходимые внутренние процедуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кувейте и Саудовской Аравии заинтересовались российскими инновациями. Их привлекли беспилотные гидравлические роботы для строительства и ликвидации последствий ЧС, VR-симуляторы для нефтегазовой отрасли и другие российские разработки. Отечественные экспортеры договорились о сотрудничестве с зарубежными партнерами.

