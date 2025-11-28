Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Расчет РСЗО «Град» 27-й дивизии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО.

Получив разведданные, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 17 км по целям, находящимся в лесополосе.

Артиллерийский удар обеспечил наступление штурмовых групп, уничтожив основные огневые точки противника. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения противника осуществлял расчет беспилотного летательного аппарата разведывательного подразделения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

