Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно успешно уничтожают беспилотники ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Только за прошедшую неделю расчетами современных ПЗРК «Верба» было уничтожено более десятка различных БПЛА ВСУ в небе Херсонской области.

Переносной зенитно-ракетный комплекс предназначен для борьбы с различными воздушными целями (самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты) в ближней зоне. Он способен поражать цели на встречных и догонных курсах.

Из заранее выбранного и тщательно замаскированного укрытия после непродолжительной корректировки и прицеливания производится за пуск ракеты.

ПЗРК - это легкий и компактный комплекс противовоздушной обороны,который обслуживается, как правило, одним человеком. Обладающий высокой скоростью полета, увеличенной дальностью боевого применения и способностью нести существенную боевую мощь, представляет собой настоящую угрозу для авиации ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

