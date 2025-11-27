Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Из 651 присутствовавшего евродепутата 401 проголосовал за.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию по урегулированию украинского кризиса, в которой одним из обязательств указано никогда не признавать новые регионы России. Об этом стало известно из заявления на официальном сайте ЕП.

«Депутаты Европарламента также заявляют, что любая временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская территория», — говорится в материале.

Уточняется, что из 651 присутствовавшего члена ЕП 401 отдал свой голос за принятие резолюции, 70 выразили несогласие, а 90 воздержались от голосования.

В тексте документа также указано, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод российских вооруженных сил из Крыма и Донбасса. Кроме того, ЕП считает, что в рамках любого соглашения по урегулированию конфликта Россия должна отказаться от Крыма, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

