Футболист Егор Титов станет почетным гостем турнира Кубок года «Спорт-Экспресс»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прошлом году за главный приз боролись 16 участников, а в этом количество претендентов на победу увеличилось до 24.

В Москве 14 декабря состоится турнир по мини-футболу среди корпоративных команд Кубок года «Спорт-Экспресс». Об этом сообщили в пресс-службе издания. Почетным гостем турнира станет один из самых титулованных футболистов страны, шестикратный чемпион России, двукратный обладатель национального Кубка в составе «Спартака» Егор Титов.

«Рад стать амбассадором турнира, который проводит столь уважаемое издание. Такие соревнования популяризируют наш вид спорта, привлекают к нему еще больше внимания и в целом играют положительную роль в продвижении футбола. Поэтому с удовольствием принял приглашение от „СЭ“», — сказал Титов.

Кубок года «Спорт-Экспресс» по мини-футболу проводится уже во второй раз. В прошлом году за главный приз боролись 16 участников, а в этом количество претендентов на победу увеличилось до 24.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве прошла церемония прощания с олимпийским чемпионом по футболу и бывшим нападающим «Спартака» Никитой Симоняном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.