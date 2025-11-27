Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за пожара в Гонконге
Фото: Reuters/Tyrone Siu
Президент России выразил поддержку Китаю после трагедии, унесшей десятки жизней.
Президент РФ Владимир Путин направил официальные соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при масштабном пожаре в Гонконге. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной 27 ноября на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг», — говорится в тексте соболезнования.
Российский лидер также поручил передать слова поддержки родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 75, в их числе 11 пожарных. 45 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся почти 300 человек. Возгорание произошло во время ремонтных работ в высотных жилых зданиях, где проживают несколько тысяч человек.
Огонь быстро перекинулся со строительных лесов на жилые этажи, заблокировав часть людей внутри.
Полиция задержала трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве.
