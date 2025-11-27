Во Франции чиновник подмешивал женщинам в чай лекарство и заставлял их мочиться

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

Он вел журнал «Эксперименты Р», где были записаны более 200 жертв.

Во Франции раскрыли один из самых извращенных и масштабных случаев злоупотребления служебным положением. Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства культуры Кристиан Негре на протяжении нескольких лет подсыпал женщинам сильные мочегонные препараты и наблюдал за тем, как они теряли контроль над своим телом. Об этом сообщает People.

Негре, ранее занимавший пост заместителя директора по кадрам, действовал по одной и той же схеме. Он приглашал женщин к себе в кабинет на собеседование, предлагал кофе или чай и незаметно добавлял в напиток мощное диуретическое средство. Через несколько минут у них начинались дрожь, учащенное сердцебиение, потливость и резкое, неконтролируемое желание помочиться.

Сильви Делезенн, одна из тех, кто пережил этот опыт, рассказала, что мужчина наблюдал за происходящим — он даже предлагал женщинам «прикрыться», когда они больше не могли сдерживаться. По ее словам, он вел себя так, словно ожидал этого момента.

Следователи обнаружили у него подробный личный журнал под названием «Эксперименты P», где были описаны случаи, а также фотографии женщин в момент унижения. Всего в списке оказалось более 200 пострадавших.

Адвокат женщин, Луиза Берио, отмечает, что речь идет не просто о сексуальной фантазии, а о системной практике, построенной на унижении, контроле и демонстрации власти над женским телом.

Несмотря на масштаб происходившего и огромное количество жертв, Негре до сих пор не предстал перед судом. Его мотивы и детали его деятельности продолжают изучаться, однако сама схема уже восстановлена. Сомнений в том, что он делал, ни у следствия, ни у экспертов не осталось.

