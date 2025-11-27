В метро Милана провели эксперимент: появление Бэтмена сделало пассажиров добрее

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Ученые провели 138 поездок в переполненных вагонах.

Пассажиры миланского метро неожиданно стали значительно более внимательными и отзывчивыми — все благодаря человеку, который вошел в вагон в костюме Бэтмена. Оказалось, что одного появления Темного рыцаря достаточно, чтобы уровень альтруизма вокруг вырос почти вдвое. Об этом сообщает Express.

Эксперимент организовали психологи Католического университета Святого Сердца. Они провели 138 поездок в переполненных вагонах метро, где экспериментатор изображал будущую мать, нуждающуюся в сидячем месте. В обычных условиях место ей уступала лишь треть пассажиров — привычная для большого города картина. Но стоило в вагоне появиться человеку в образе Бэтмена, как поведение менялось: помогать стали две трети присутствующих.

Главный автор исследования, профессор Франческо Паньини, объясняет, что это не магия комиксов, а особенности человеческого внимания. Наша повседневность устроена так, что большую часть времени мы движемся по «автопилоту», не анализируя происходящее вокруг. Любое неожиданное событие выбивает из рутины и заставляет увидеть ситуацию заново — в данном случае заметить, что рядом стоит человек, которому действительно нужно место.

Любопытно, что почти половина тех, кто уступил сиденье, позже признались: они даже не заметили самого Бэтмена. То есть эффект возникал не потому, что пассажиры хотели подражать супергерою или оправдать его присутствие — само нарушение привычной картины мира привело их в состояние осознанности.

Ученые назвали это «эффектом Бэтмена»: кратковременное удивление меняет восприятие окружающего и делает людей более внимательными к другим. По словам исследователей, эффект может распространяться по вагону волной — одни становятся внимательнее, другие перенимают атмосферу, и доброжелательность быстро распространяется.

Паньини подчеркивает, что дело не только в образе супергероя, хотя символика Бэтмена действительно усиливает социальные и культурные сигналы, связанные с заботой и рыцарским поведением. Гораздо важнее то, что необычное зрелище разрушает привычные шаблоны восприятия.

Авторы исследования считают, что такие «неожиданные вмешательства» способны стимулировать просоциальное поведение и в других ситуациях, когда люди склонны действовать автоматически. Иногда достаточно одной выбивающейся из нормы детали — пусть даже в виде человека в костюме летучей мыши в вагоне метро.

