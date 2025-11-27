Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новогоднюю композицию «Метелица». Об этом сообщили в пресс-службе певца.

«Метелицу» мне подсказала наша русская зима с хрустящим снегом, заставляющими двигаться морозами и, конечно, ожиданием Нового года», — поделился исполнитель хита «Я русский».

По словам SHAMAN, не все новогодние композиции становятся по-настоящему народными. Однако есть те самые особенные песни, в которых не надоедают слова, музыка, и их хочется слушать снова и снова.

«Метелица» именно такая — настраивает, согревает и заставляет танцевать», — подчеркнул SHAMAN.

Слушатель погрузится в переживания лирического героя, ведь его возлюбленная не пришла на встречу в новогоднюю ночь. Образ метели за окном сначала символизирует страдания героя, однако потом становится контрастом для его «оттаявшей» души.

Песня «Метелица» уже доступна на всех музыкальных цифровых площадках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN дал большой сольный концерт на сцене Государственного Кремлевского дворца. Шоу было посвящено 34-му дню рождения исполнителя. Программа получила название «30 лет на сцене» и проходила в формате беседы со зрителем о жизни и творческом пути именинника.

