Михаил Ковальчук: России необходимо «Агентство будущего»

Для отбора прорывных проектов в атомной сфере нужна новая база.

В России необходимо создать «Агентство будущего». Об этом заявил президент Курчатовского института, выступая перед молодыми учеными на конгрессе в «Сириусе».

Михаил Ковальчук напомнил, что их старшие коллеги покорили атом и оставили огромное научное наследие. А сейчас нужна новая база для отбора прорывных проектов.

«Сегодня задача такая: мы линейно наращиваем вооружение. Если мы не будем думать о неком новом проекте, стратегическом, который обеспечит доминирование на столетие вперед, мы будем сверхдержавой — мы не выживем тогда», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Участники сессии, посвященной 80-летию атомной промышленности, напомнили, что именно ядерный щит надежно хранит безопасность страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что урожай научных открытий пожинают на площадке V Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Почти восемь тысяч участников со всей России, а еще делегаты из 63 стран. Средний возраст исследователей — 33 года, то есть те, кто двигают науку здесь и сейчас.

