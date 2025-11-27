Путин рассказал, кто находится в российской группе переговоров с Украиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Над процессом работает целая группа специалистов.

С российской стороны с Украиной ведут переговоры, в том числе, помощник президента РФ Владимир Мединский и министерство иностранных дел России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Киргизию.

Мединский занимается переговорами «с самого начала», напомнил президент.

«Кто является переговорщиком с российской стороны? Это, очевидно, министерство иностранных дел. Когда сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения. Министерство иностранных дел со стороны администрации. Это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента. Он этим занимался с самого начала. По текущим делам для того, чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже помощник Юрий Викторович Ушаков. Он на связи с американскими коллегами», — сказал российский лидер.

Переговоры — это большой комплекс вопросов, который требует слаженной работы, напомнил Путин.

