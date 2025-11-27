Путин: подписывать документы с нынешним украинским руководством бессмысленно

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент России заявил, что Киев совершил стратегическую ошибку, отказавшись от выборов и утратив легитимность.

Подписывать документы с действующим украинским руководством бессмысленно из-за утраты им легитимности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, анализируя перспективы мирных переговоров.

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно — я уже же много раз на эту тему говорил. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы — на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус», — пояснил российский лидер.

«Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной, но мы же провели выборы — и президентские выборы провели, и провели выборы совсем недавно в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем! А они почему-то нет», — заявил Путин.

Есть юридические сложности. Президент отметил, что только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени, а президент — нет. Он подчеркнул, что после прекращения боевых действий необходимо отменить военное положение и сразу же объявлять о выборах, но нынешнему руководству Украины «трудно рассчитывать на победу без подтасовок».

«Поэтому нам, по большому счету, конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически», — констатировал Путин.

При этом он выразил надежду на будущее, что будет можно договориться с Украиной. Он заявил, что там много здоровых людей, которые хотят выстроить отношения с Россией на долгосрочную историческую перспективу.

Ключевым условием Путин назвал международное признание договоренностей — чтобы решения России были признаны основными международными игроками, поскольку это определяет правовой статус территорий и возможные ответные меры.

