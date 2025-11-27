«Настоящий джентельмен»: Наталия Орейро об экранной химии с Факундо Арана

Фото: © РИА Новости/Виктор Вытольский

Зрители регулярно спрашивали, были ли поцелуи в кадре настоящими.

Уругвайско-аргентинская актриса Наталия Орейро раскрыла, как на самом деле складывались ее отношения с партнером по сериалу «Дикий ангел» Факундо Арана. По словам звезды, несмотря на экранную химию, они смогли стать друзьями. Об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец.

Однако теплые отношения между актерами завязались позже — уже на съемках другого проекта, «Ты моя жизнь». Орейро отметила, что в культовом сериале 90-х они с Арана действительно выглядели убедительно как романтическая пара, но за кадром их общение было скорее профессиональным.

«Все, что нужно знать о моем партнере по „Дикому ангелу“ — он настоящий джентельмен. Он один из самых деликатных партнеров и прекрасный человек. Поверьте, он не из тех, кто позволил бы себе вторгаться в личное пространство», — рассказала актриса.

Актриса вспомнила, что зрители регулярно спрашивали, были ли поцелуи в кадре настоящими. Она неизменно отвечала отрицательно, подчеркивая, что в то время состояла в отношениях.

Кроме того, звезда призналась, что Факундо, несмотря на статус кумира миллионов, никогда не был ее типажом — она не питает особой симпатии к блондинам.

Наталия Орейро получила мировую известность благодаря роли Милагрос в аргентинском сериале «Дикий ангел». История девушки-сироты, которая попадает в богатый дом и влюбляется в наследника семьи Иво, стала хитом и была показана более чем в 130 странах, сделав актрису международной звездой.

