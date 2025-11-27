Россия поднимет вопрос о ядерных испытаниях на переговорах с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москва обсудит насущную тему с американской делегацией.

Россия на предстоящих переговорах с США поднимет тему подготовки к ядерным испытаниям. Об этом заявил президент Владимир Путин 27 ноября во время общения с журналистами по итогам визита в Киргизию.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на заявление Дональда Трампа о возможных испытаниях ядерного оружия США.

«Я поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить мне предложение о том, что мы должны делать в этой ситуации», — говорит Путин.

Президент подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах в Москве.

«Да, если это возникает… И, собственно, даже если не возникнет, мы, конечно, поставим этот вопрос», — утверждает президент РФ.

«Разумеется, и в США это понятно, и для нас это ясно — подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы, конечно, не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года к этому будем готовиться», — глава государства пояснил логику такого подхода.

Путин подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию событий.

«Уверяю вас — мы будем готовы», — заявил он.

При этом он выразил готовность к совместной работе с американской администрацией по вопросам стратегической стабильности.

