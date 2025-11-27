«Мы туда не просились»: Путин указал на работу России в G8 исключительно по приглашению

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Возвращение РФ в объединение предусмотрено в мирном плане США по Украине.

Россия не просила о вступлении в G8, но ее приглашали ранее в это объединение, поэтому она в нем работала. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Киргизию.

«Что касается G8 или G7, мы туда не просились, нас туда пригласили, и мы там работали», — отметил российский лидер.

До этого стало известно, что возвращение России в G8 предусмотрено в мирном плане США по урегулированию на Украине, представленном президентом страны Дональдом Трампом. При этом в Кремле заявляли, что для Москвы формат «Большой восьмерки» больше не интересен.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что шесть стран — участниц G7 не готовы к сотрудничеству с РФ в рамках формата «Большой восьмерки». Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G20, прошедшего в ЮАР.

Мерц пояснил, что Трамп считает ошибочным шагом исключение России из формата G8 в 2014 году, однако такое решение было принято с согласия Вашингтона, когда у власти был 44-й президент США Барак Обама.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Обама голосовал за выход России из G8, и это глупо.

