Путин: план США по Украине может стать основой будущих договоренностей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако некоторые вопросы носят принципиальный характер.

Мирный план США может стать основой для дальнейших договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно. В целом, я уже говорил много раз на этот счет, мы перед моим визитом в США, перед визитом на Аляску обсуждали с американскими переговорщиками», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что Россия после переговоров американской и украинской делегаций в Женеве получила информацию о том, что все 28 пунктов плана нужно разделить на четыре отдельные части.

По словам Путина, российская сторона в целом согласна с тем, что предложения США могут быть положены в основу будущих договоренностей, однако некоторые вопросы носят принципиальный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин подтвердил визит американской делегации в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.