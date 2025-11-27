Путин назвал работу ОДКБ элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях
Организация никому не угрожает, однако нужно всегда быть готовыми к ответу на агрессию.
Работа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — элемент стабильности в современных неспокойных условиях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Киргизию.
«На мой взгляд, в современных неспокойных условиях, прямо скажем, это важный элемент стабильности на всем нашем общем пространстве», — сказал российский лидер.
Президент РФ подчеркнул: ОДКБ никому не угрожает, однако нужно всегда быть готовыми к ответу на агрессию. Путин отметил укрепление ОДКБ в период председательства Киргизии.
Кроме того, Путин добавил, что работа организации носит практический характер и идет по важнейшим направлениям.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России. Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения нужд оборонной промышленности в условиях СВО. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения текущих задач ОПК и их соответствия потребностям армии в условиях продолжающейся спецоперации.
