Путин назвал работу ОДКБ элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организация никому не угрожает, однако нужно всегда быть готовыми к ответу на агрессию.

Работа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — элемент стабильности в современных неспокойных условиях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Киргизию.

«На мой взгляд, в современных неспокойных условиях, прямо скажем, это важный элемент стабильности на всем нашем общем пространстве», — сказал российский лидер.

Президент РФ подчеркнул: ОДКБ никому не угрожает, однако нужно всегда быть готовыми к ответу на агрессию. Путин отметил укрепление ОДКБ в период председательства Киргизии.

Кроме того, Путин добавил, что работа организации носит практический характер и идет по важнейшим направлениям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России. Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения нужд оборонной промышленности в условиях СВО. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения текущих задач ОПК и их соответствия потребностям армии в условиях продолжающейся спецоперации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.