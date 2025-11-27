Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Президент подчеркнул необходимость полного обеспечения нужд оборонной промышленности в условиях СВО.

Россия должна в полном объеме удовлетворять собственные потребности оборонно-промышленного комплекса в период специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин 27 ноября по итогам визита в Бишкек, отвечая на вопросы журналистов.

«В условиях проведения специальной военной операции по каким-то компонентам у нас возможности сейчас не так велики. <…> То есть они велики, но мы должны удовлетворять свои потребности. По отдельным направлениям мы полностью это делаем, полностью», — сказал глава государства.

«Я не считаю, что наши производственные мощности переразмеренны», — российский лидер отметил, отвечая на вопрос о масштабах производственных мощностей.

Это заявление прозвучало в контексте обсуждения текущих задач ОПК и их соответствия потребностям армии в условиях продолжающейся спецоперации (СВО).

