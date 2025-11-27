Путин: Россия совершила революцию в сфере БПЛА

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

РФ удовлетворяет не только свои потребности в технике, но и отправляет продукцию на экспорт в другие страны.

Россия совершила революцию в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Мы очень многое сделали, просто, я полагаю, можно сказать, это революция для нас в области беспилотной техники и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всем этим мы готовы делиться с нашими партнерами», — заявил глава государства.

Президент также отметил, что не считает, что отечественные производственные мощности «переразмерены». При этом Россия удовлетворяет не только свои потребности в технике, но и отправляет продукцию на экспорт в другие страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия должна в полном объеме удовлетворять собственные потребности оборонно-промышленного комплекса в период специальной военной операции. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения текущих задач ОПК и их соответствия потребностям армии в условиях продолжающейся спецоперации (СВО).

