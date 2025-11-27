Основательницу скандального рехаба для подростков Анну Хоботову объявили в розыск

Фото: Telegram/Анна Хоботова | психолог-психотерапевт/annahobotova

Подозреваемая в организации издевательств над детьми может скрываться в Таиланде.

Основательницу подмосковных реабилитационных центров Анну Хоботову объявили в федеральный розыск по делу об издевательствах над подростками. Об этом сообщается на официальном сайте базы данных МВД России.

По информации 5-tv.ru со ссылкой на пострадавших воспитанников, Хоботова может находиться в Таиланде. Родители пострадавших детей также отмечают, что связанные с ней центры «Шанс» и «Формула свободы» в Подмосковье прекратили работу, их сайты перестали быть доступными.

При этом представители «Формулы свободы» отрицают причастность к Хоботовой, утверждая, что реабилитационный центр работает в штатном режиме.

Уголовное дело было возбуждено 25 ноября после выявления фактов жестокого обращения с 24 подростками в подмосковной Истре. Как установило следствие, вместо психологической помощи несовершеннолетние подвергались систематическим избиениям и пыткам.

В тот же день мать одного из пострадавших, попавшего в реанимацию, рассказала, что подростки в реабилитационном центре в Дедовске подвергались пыткам. Но родители думали, что в «элитном центре» их дети занимаются с профессиональными психологами.

