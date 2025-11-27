UnHerd: Запад хочет вернуть себе вес на мировой арене путем возвращения РФ в G8

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Перезапуск «Большой восьмерки» — один из способов сохранить мировой авторитет европейских государств.

Европа согласна на возвращение России в «Большую восьмерку» для того, чтобы сохранить свой международный авторитет. Об этом сообщил портал UnHerd.

«Поскольку „старый“ Запад затерялся в составе „Двадцатки“, перезапуск „Восьмерки“ — один из способов (для Европы. — Прим. Ред.) сохранить свой международный авторитет», — говорится в публикации.

По информации издания, шаг по обновлению «Большой восьмерки» нужно рассматривать как способ сохранить актуальность государств Европы. Кроме того, с точки зрения Брюсселя, речь идет якобы об «ослаблении оси Москва — Вашингтон».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул лицемерие стран-участниц «большой семерки». Страны G7 приняли документ, в котором выразили следующие принципы: свободного рынка, честной конкуренции и отсутствие злоупотребления своим положением. Однако эти постулаты распространяются только на государства, входящие в G7, а когда дело касается других, эти принципы не соблюдаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.